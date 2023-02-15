韓國宣布上半年公共服務費凍漲 首爾大眾交通也延後

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（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）在國際油價、物價齊漲狀況下，韓國水電、瓦斯、大眾交通費用紛紛喊漲，民眾苦不堪言，韓國總統尹錫悅今天主持緊急經濟民生會議，宣布上半年公共服務費用凍漲方針，首爾市也跟進延後大眾交通漲價時程。

韓聯社報導，尹錫悅今天上午主持第13次緊急經濟民生會議，指示將所有政策重點放在民生上，密切注意一般民眾與弱勢族群面臨困境，並指出政府雖祭出各種政策遏制通膨及升息影響，但民生仍面臨相當大的負擔，例如近期因瓦斯費上漲導致暖氣費用大增，大眾交通費用規劃漲價等。

除指示調整電力、瓦斯等能源費用調漲幅度及速度，尹錫悅也要求公路、鐵路、郵政業務等由中央政府直接管理的公共服務費用至少凍漲至上半年；同時呼籲電信公司、金融業界等具公共特性的特許行業，以及地方政府在民生政策上積極配合相關方針。

首爾市府也決定將原訂最快4月底起的大眾交通漲價措施延後至下半年實施，相關人士表示，雖然決定配合尹錫悅今天發言調整漲價時程，但漲價本身「仍是無法避免的狀況」。

首爾市議會6日就大眾交通費用舉行聽證會後，10日舉行公聽會，原訂在3月進行物價對策委員會審議後，最快於4月底正式調漲首爾地鐵及公車費用。

首爾市內計程車起步價2月1日起已從3800韓元（約新台幣93元）上調至4800韓元，地鐵與公車費用則規劃分別調漲300韓元。除首爾市外，各地方政府也多決定調漲計程車、公車、地鐵費用，以及水費、垃圾袋等公共服務費用。

韓國2022年消費者物價指數共上漲5.1%，達到1998年亞洲金融風暴以來最大漲幅；以一般家庭消費占比最高項目計算的生活物價指數則較前一年上漲6%，其中蘿蔔漲價38.6%、食用油上漲35.8%、白菜35.7%、汽油31.9%。（編輯：黃自強）1120215