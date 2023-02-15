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馬斯克行善 2022年捐出19.5億美元股票

2023/2/15 16:07
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（中央社紐約15日綜合外電報導）根據美國證券管理委員會昨天的一份文件顯示，特斯拉執行長馬斯克去年捐給慈善機構價值19.5億美元（約合新台幣580億元）的股票。特斯拉是世界最有價值的汽車製造商。

路透社報導，美國證券管理委員會（SEC）的文件顯示，馬斯克（Elon Musk）在去年8月至12月間，共捐了約1160萬股的股票，但文件未說明哪個或哪些組織是受贈者。

馬斯克是世界排名第二的富豪，他個人現在擁有特斯拉約13%的股份。

以電子郵件詢問特斯拉這些善款是由哪個或哪些機構獲得的細節，特斯拉並未立即回覆。

馬斯克在2021年捐出約57.4億美元（約新台幣1722億元）。

分析師表示，馬斯克如將特斯拉股票捐給慈善機構，可能會因此受益，因為捐贈股票給慈善機構無需繳納資本利得稅，出售股票則需繳納。

馬斯克在2012年簽署了「贈與誓言」（The Giving Pledge），這個誓言是一些億萬富翁承諾在其有生之年或過世後，將至少一半的財產捐給慈善機構。

馬斯克在2001年成立了「馬斯克基金會」（Musk Foundation）。根據基金會網站資料，基金會對於「開發安全的人工智慧以造福人類」與其它事由提供資金支持。（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1120215

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