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紐西蘭庫克海峽6.0地震 首都居民：地面搖晃20秒

2023/2/15 17:21
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（中央社威靈頓15日綜合外電報導）紐西蘭北島、南島之間的庫克海峽今天發生規模6.0地震，首都威靈頓（Wellington）居民通報，感受到突然的震動，建築物在搖晃。

法新社報導，美國地質調查所（U.S. Geological Survey）說，這次地震規模5.7，震央位在紐西蘭兩座主要島嶼北島（North Island）、南島（South Island）之間的庫克海峽（Cook Strait）。

紐西蘭民防局（Civil Protection Agency）說：「那裡發生大地震！這次地震規模6.0，深度57公里，震央位於帕拉帕拉烏姆（Paraparaumu）西北50公里處。北島廣泛感受到這次地震的威力。」

目前還沒有任何災損的通報，也沒有發布海嘯警報。

但威靈頓居民通報，感覺地面震動10至20秒，就像一列巨型卡車駛過。

地震發生時，紐西蘭正在清理一場毀滅性熱帶氣旋帶來的損害。這場熱帶氣旋造成4人死亡，並在整個北島造成廣泛的破壞。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120215

#紐西蘭
#北島
#庫克海峽
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