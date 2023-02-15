6成日企願擴大越南業務 憂行政缺乏透明與效率

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（中央社記者陳家倫河內15日專電）約有6成日本企業計劃在未來1、2年繼續擴大在越南業務，但同時對越南的行政作業缺乏透明度與效率感到憂心。此外，越南本土企業供應能力大多仍不能滿足日企要求。

越通社（VNA）報導，日本貿易振興機構（JETRO）13日公布這項針對海外日企所做調查，調查時間為2022年8月22日至9月21日，當時全球經濟面臨巨大變化，包括中國仍堅持清零而採取鎖國防疫，以及歐洲陷入經濟衰退。

日本貿易振興機構河內事務所所長中島丈雄（Nakajima Takeo）說，幾年前許多日本企業對於要投資越南還是緬甸經常三心二意，但這份2022年調查顯示，高達6成日企願意繼續在越南擴大業務。

他指出，這樣的結果較上一次調查成長4.7個百分點，高於針對其他東南亞國家所做調查，例如只有40.3%的日本企業願意擴大在泰國業務、印尼為47.8%、緬甸為11.7%。

中島丈雄表示，越南的領先優勢來自於當前市場規模與成長潛力，「整體而言，越南市場成長良好」。放眼整個亞太地區，有6成日本企業願意在越南擴大業務，在這方面僅次於印度、孟加拉。

儘管如此，越南整體投資環境也有一些不確定因素致使日本企業感到猶豫，像是行政效率、稅收制度與稅務程序、法律制度、簽證手續與工作證辦理等。

日本貿易振興機構胡志明市事務所所長松本暢之（Matsumoto Nobuyuki）表示，日本企業對於在越南擴大業務及新設投資過程所需耗費時間與成本感到憂心。行政程序缺乏透明度導致成本增加；此外，勞動力成本也在上升。

松本暢之說，在經商環境吸引力方面，越南經常與印尼被拿來比較。與印尼、泰國相似的風險是，越南也面臨薪資與成本上漲，「越南與其他國家競爭的問題，不只是勞動力成本還有勞動生產率」。

他還指出，越南並沒有充分利用產業鏈從中國轉移到越南的機會，具體來看，越南當地採購率僅37.7%，其中來自越南本土供應商比率只占15%，比泰國23%、印度36%還少。

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松本暢之表示，全球供應鏈重組進展順利，但越南未能充分把握優勢，無法供應符合日本企業所需的原材料及零組件。「只有當越南能夠供應穩定高品質的原材料和零組件，越南才能把握大勢。」

越南計劃投資部統計顯示，在108個投資越南的國家與地區中，2022年日本排名第3，註冊資本達47.8億美元，與2021年相較成長22.7%，占越南的外人直接投資（FDI）近17.3%。（編輯：陳惠珍）1120215