英防相：戰鬥機現無法交烏克蘭 須多年以後

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（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國國防大臣華勒斯今天表示，英國戰鬥機若要送交烏克蘭，需要多年時間；他並重申，英國決定代訓烏克蘭飛行員是著眼於培養烏克蘭的「長期韌性」，而非應對眼前的俄軍入侵。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，華勒斯（Ben Wallace）在英國廣播公司（BBC）電視頻道中說：「關於戰鬥機，我認為並不是未來數月甚至數年期間就必須要交給烏克蘭。」

他說：「學習駕駛戰機不是一兩個禮拜的事，必須有很長時間。而且實際上必須同時培養一批後勤維修人員，就像一級方程式賽車隊的工作站人員。一共需要數百名工程師和飛行員，不是幾個月就能辦成。同時在作戰時期，我們也不會將200名皇家空軍人員部署到烏克蘭去。」

在烏克蘭總統澤倫斯基上週到訪期間，英國政府曾表示，將以北大西洋公約組織（NATO）標準戰鬥機來著手訓練烏克蘭飛行員。當時首相官邸發表聲明說：「這個訓練將確保飛行員未來能駕駛精密的北約標準戰鬥機。」

華勒斯表示，英國決定開始代訓烏克蘭飛行員是著眼於長期需要。

他說：「我們必須不僅為此刻的戰鬥作計畫，我們會協助烏克蘭直到俄羅斯非法入侵結束為止，但是也必須協助烏克蘭培養長期韌性，以確保在目前戰事結束後，烏克蘭具有長期自衛能力。」（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120215