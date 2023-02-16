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纏訟多年 貝魯斯柯尼賄賂證人案獲判無罪

2023/2/16 11:57
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（中央社米蘭15日綜合外電報導）義大利法院今天判決前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）賄賂證人一案無罪，結束這起長達數年的性醜聞訴訟。

法新社報導，這位86歲的媒體大亨被控付錢給年輕想出名的明星和其他人，要求他們對他惡名昭彰的享樂晚宴一事「保持沉默和撒謊」；而他本人堅稱這都是些高雅的宴會而已。

米蘭法院開庭結束後，貝魯斯柯尼發表聲明說：「經歷超過11年的折磨、抹黑和難以估算的政治傷害後，我終於獲判無罪。」

貝魯斯柯尼隸屬總理梅洛尼（Giorgia Meloni）執政聯盟中的「義大利前進黨」（Forza Italia），他2021年在西恩那（Siena）和2022年在羅馬的兩起相關賄賂案也被判無罪。

身為媒體大亨、足球球會老闆和3任總理，貝魯斯柯尼數十年來都是義大利公眾目光焦點。他長期官司纏身，但大多全身而退。

他雖未擔任部會首長，但有罪判決無疑會讓梅洛尼才成立4個月的新政府難堪。

檢察官仍可上訴，但貝魯斯柯尼的政治盟友很快就對判決表示歡迎。梅洛尼說，這「讓長期的司法糾葛就此結束」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120216

#貝魯斯柯尼
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#法新社
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