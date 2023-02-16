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北約秘書長震後訪土耳其 敦促批准瑞典芬蘭入會案

2023/2/16 21:31
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（中央社安卡拉16日綜合外電報導）北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格今天告訴土耳其，應該到了批准瑞典和芬蘭加入北約的時候了。

法新社報導，土耳其和敘利亞遭到強震襲擊，已經造成超過4萬1000人罹難，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）於地震10天後抵達安卡拉。

他說：「在你們有需要的時刻，北大西洋公約組織（NATO）陪在土耳其身邊。」

但是他也強調，安卡拉應放下反對這兩個北歐國家入會的立場，這有其急迫性。

史托騰柏格與土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）會談後說：「我還是相信，現在是芬蘭和瑞典都獲批准入會的時候了。」

俄羅斯侵略烏克蘭後，芬蘭、瑞典一改數十年來軍事不結盟立場，申請加入這個美國為首的西方防衛同盟。

此一同盟30個成員國中，只剩下土耳和匈牙利國會還未批准兩國入會案。加入北約須經過全體30個成員國一致同意。匈牙利國會預料將在3月底前批准兩國入會案。

卡夫索格魯今天表示：「我們可能將芬蘭和瑞典加入北約程序的評估脫鉤處理。對於兩國入會案，土耳其從一開始就採取明確、不含糊的立場。」

土耳其總統艾爾段（Recept Tayyip Erdogan）主要不滿原因，是瑞典拒絕引渡數十名安卡拉認為與非法庫德族團體及2016年政變有關的嫌疑分子。

史托騰柏格說：「現在可以批准這兩起入會案。但是主要問題不在於一起獲得批准，而是是否都能儘快獲得批准。」（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1120216

#史托騰柏格
#土耳其
#北約
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