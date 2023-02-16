特斯拉水牛城員工欲組工會 投訴控遭裁員報復

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）根據美國政府機構接獲的投訴，特斯拉公司（Tesla Inc.）今天將紐約州水牛城（Buffalo）工廠自動駕駛部門的員工裁撤數十人，時間就在這些工人發起成立工會行動的第2天。

路透社報導，特斯拉紐約州工廠的工人本週稍早表示，將與紐約上州工人聯合會（Workers United Upstate New York）成立工會，這會有助於這些工人取得職場的發言權。

紐約上州工人聯合會今天在向美國全國勞工關係局（National Labor Relations Board）提出的投訴中，指控全球市值最高車商特斯拉藉著裁撤某些工人，以「報復成立工會的活動」。

投訴指出，特斯拉此次裁員30人以上，還說這些工人也接獲一封電子郵件，內容包含政策更新，要求他們須在獲得全體與會者同意後，才能記錄工作場所的會議內容。

但投訴說：「這項政策違背了聯邦勞動法，也違反了紐約州規範記錄對話的單方同意法。」

員工要求特斯拉尊重他們籌組工會的權利，並呼籲特斯拉簽署公平選舉原則（Fair Election Principles），以防特斯拉對工人加以威脅和報復。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）過去就曾直言反對工會，並在2018年推文說，員工若組成工會，就會喪失股票期權，而全國勞工關係局則要求馬斯克刪除這則推文。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1120216