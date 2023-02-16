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拜登任內第2場國宴 傳將款待南韓總統尹錫悅

2023/2/16 11:00
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）彭博（Bloomberg）引述知情人士的話指出，美國總統拜登計劃今春在白宮為南韓總統尹錫悅舉行國宴。

知情人士表示，尹錫悅訪問以及國宴準備工作已經展開，但確切時間還未敲定。目前的安排是於4月底進行訪問。

美韓加深兩國在供應鏈韌性以及安全事務的合作，前者是為了減輕對中國科技的依賴，後者是為了因應北韓領導人金正恩日益升高的挑釁行徑。平壤當局去年測試彈道飛彈次數創新高。

根據白宮文件，去年11月時，拜登與尹錫悅曾談到兩方如何共同合作，限制北韓在融資與推動境內非法大規模殺傷性武器和彈道飛彈計畫的能力，

拜登今年5月將前往亞洲，出席在日本召開的七大工業國集團（G7）峰會。

今春替尹錫悅所設的國宴，將會是拜登繼去年12月款待法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）之後舉辦的第2場國宴。去年12月是白宮時隔3年多首辦這類活動，當時看到眾多商界領袖和名人齊聚南草坪（South Lawn）用餐。

白宮國家安全會議（National Security Council）未立即回覆記者詢問；南韓大使館也還未回覆訊息。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120216

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