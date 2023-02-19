「伊朗國際」電視台遭威脅 依警建議關倫敦攝影棚

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（中央社倫敦18日綜合外電報導）總部位於倫敦的媒體公司Volant Media旗下波斯語新聞頻道「伊朗國際」（Iran International）電視台今天說，由於來自伊朗的威脅激增，已依英國警方建議，關閉倫敦攝影棚。

法新社報導，「伊朗國際」電視台持續廣泛報導5個月以來在伊朗各地爆發的反政府示威活動。「伊朗國際」表示，台內有兩名資深記者因他們的報導遭受死亡威脅。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）說，2022年初以來與軍情五處（MI5）合作，瓦解了15起「綁架甚至殺害」被視為「（伊朗）政權之敵」的陰謀。

去年11月，都會區警察局在「伊朗國際」倫敦奇斯威克（Chiswick）攝影棚外設置混凝土屏障，以防車輛攻擊。

攝影棚位於商業園區，園區內還有多家外國跨國公司，共有數千名員工。

「伊朗國際」電視台總經理艾納雅（Mahmood Enayat）表示，一週前一名男子在攝影棚外被捕後，威脅更形嚴重，「我不敢相信會演變成這個地步」。

他說，「伊朗國際」位於華盛頓的辦公室仍持續進行24小時播放。

艾納雅表示：「一個外國國家對英國領土上的英國公眾造成如此重大的威脅，導致我們必須搬遷。讓我們說明白一點，這不僅是對我們電視台的威脅，也是對廣大英國公眾的威脅，更是對英國一直珍視的主權、安全和言論自由價值觀的攻擊。」

「伊朗國際」電視台指出，30歲的奧地利公民多夫塔夫（Magomed-Husejn Dovtaev）11日被捕後，電視台在昨晚做出這個決定。

警方表示，多夫塔夫13日被控「蒐集可能對犯下、或準備犯下恐怖行為者有用的資訊」。

「伊朗國際」表示，多夫塔夫先前一直在電視台外部拍照和攝影。

都會區警察局指出，多夫塔夫雖已落網，「我們仍非常擔心在這家公司上班的人員安全，因此提出更進一步的建議。這家公司現已搬遷」。

「伊朗國際」在倫敦聘僱約100名新聞人員，電視台發言人表示，這些人現在將全數居家上班。

儘管倫敦及其西方盟國試圖勸說德黑蘭重返限制核計畫的協議，如今發生「伊朗國際」電視台受威脅而搬遷 的事件，可能會讓英國國會更積極呼籲政府，對伊朗採取更強硬的立場。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120219