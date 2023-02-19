布林肯將訪土耳其 瑞芬入北約卡關案和救災受關注

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（中央社安卡拉19日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將在今天抵達土耳其進行官式訪問，討論華盛頓如何進一步協助安卡拉因應強震造成的人命和財產重大損失。

路透社報導，土耳其東南部和鄰國敘利亞2月6日發生規模7.8地震後，已造成逾4萬5000人喪生，100多萬人無家可歸，經濟損失預估將達到數百億美元。

同樣排在議程首位的還有停滯不前的瑞典和芬蘭加入北大西洋公約組織的申請案，土耳其到目前為止一直拒絕批准這些申請，並指稱斯德哥爾摩窩藏土國口中所謂的恐怖組織成員。安卡拉最近暗示只會批准芬蘭加入北約。

布林肯這位美國最高外交官將搭機降落在土耳其南部阿達那省（Adana）印吉利克空軍基地（Incirlik Air Base），他將從這裡搭乘直升機視察地震災區。然後，他將於明天和土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）舉行雙邊會談。

消息人士說，布林肯預料還將與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會面。

自地震發生以來，美國向土耳其派出1支搜救隊，提供醫療用品、混凝土破碎機，另外提供人道主義援助金8500萬美元，這些資金救援的對象包括敘利亞在內。

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布林肯以國務卿身分首度訪問土耳其已經醞釀一段時間，但在他上任2年後才成行，這與前任國務卿包括希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）和提勒森（Rex Tillerson）形成鮮明對比，他們上任3個月內就訪問土耳其。

分析家說，布林肯延遲訪問土耳其，顯示美土兩國關係緊張。自2019年安卡拉獲得俄羅斯防空飛彈系統以來，美土兩國關係明顯惡化。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120219