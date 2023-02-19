更多編輯台推薦新聞：
媽祖家將結合現代舞 台灣文化首度進軍尼斯嘉年華
文化

媽祖家將結合現代舞 台灣文化首度進軍尼斯嘉年華

國家隊老將退役倒數 盼圓夢前進世界盃
運動

國家隊老將退役倒數 盼圓夢前進世界盃

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
T1雲豹英熊爆嚴重衝突 霍華德等12人遭驅逐出場
首頁 / 國際

布林肯將訪土耳其 瑞芬入北約卡關案和救災受關注

2023/2/19 20:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社安卡拉19日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將在今天抵達土耳其進行官式訪問，討論華盛頓如何進一步協助安卡拉因應強震造成的人命和財產重大損失。

路透社報導，土耳其東南部和鄰國敘利亞2月6日發生規模7.8地震後，已造成逾4萬5000人喪生，100多萬人無家可歸，經濟損失預估將達到數百億美元。

同樣排在議程首位的還有停滯不前的瑞典和芬蘭加入北大西洋公約組織的申請案，土耳其到目前為止一直拒絕批准這些申請，並指稱斯德哥爾摩窩藏土國口中所謂的恐怖組織成員。安卡拉最近暗示只會批准芬蘭加入北約。

布林肯這位美國最高外交官將搭機降落在土耳其南部阿達那省（Adana）印吉利克空軍基地（Incirlik Air Base），他將從這裡搭乘直升機視察地震災區。然後，他將於明天和土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）舉行雙邊會談。

消息人士說，布林肯預料還將與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）會面。

自地震發生以來，美國向土耳其派出1支搜救隊，提供醫療用品、混凝土破碎機，另外提供人道主義援助金8500萬美元，這些資金救援的對象包括敘利亞在內。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

布林肯以國務卿身分首度訪問土耳其已經醞釀一段時間，但在他上任2年後才成行，這與前任國務卿包括希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）和提勒森（Rex Tillerson）形成鮮明對比，他們上任3個月內就訪問土耳其。

分析家說，布林肯延遲訪問土耳其，顯示美土兩國關係緊張。自2019年安卡拉獲得俄羅斯防空飛彈系統以來，美土兩國關係明顯惡化。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120219

#布林肯
#土耳其
#艾爾段
布林肯
王毅：美擊落氣球濫用武力 擴大事態必奉陪到底布林肯會王毅警告中國勿援俄侵烏 沒談訪中計畫
艾爾段
芬蘭仍希望與瑞典同時加入北約 顧及戰略考量土耳其強震後救援人員撤離 災民只盼能找到遺體
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族