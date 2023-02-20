北韓再射飛彈 聯合國與日本強烈譴責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾20日綜合外電報導）北韓今天自東岸再發射了2枚飛彈，聯合國與日本均予以強烈譴責，聯合國秘書長古特瑞斯呼籲北韓「停止採取進一步的挑釁行為」，日本則是提出強烈抗議並將與美國合作調查。

綜合法新社與路透社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）強烈譴責北韓再次發射洲際彈道飛彈。古特瑞斯的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在聲明中表示，古特瑞斯呼籲北韓「立即停止採取任何進一步的挑釁行為」。

北韓今天自東岸再發射2枚飛彈，北韓領導人金正恩位高權重的胞妹金與正警告美國停止美韓聯合軍事演習，揚言要把太平洋變成「靶場」。

官媒北韓中央通信社（KCNA）證實，北韓從多管火箭發射器發射了兩枚火箭彈，分別瞄準395公里和337公里外的目標。

報導指出，「可機動射擊的600公釐口徑多管火箭發射器…是一種戰術核子武器」，可以「癱瘓」敵方機場。

日本防衛省也表示，北韓在格林威治時間19日2200發射2枚彈道飛彈，高度約為100與50公里，飛行距離約350至400公里，2枚飛彈都落在日本專屬經濟區（EEZ）之外，目前並無飛機或船隻受損報告。

日本防衛省表示，「北韓一系列行動，包括一再發射彈道飛彈，威脅了日本、區域與國際社會的和平與安全。」它說：「日本提出強烈抗議，強烈譴責北韓。」

日本也在聲明中說將與美國密切合作，持續收集與分析相關資訊。

兩天前，北韓剛在其所謂的「突發演習」中，朝日本西岸外海發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。

美韓昨天發動聯合空中軍演，回應北韓試射洲際彈道飛彈。北韓領導人金正恩胞妹金與正接著發布聲明，警告美國切勿推升在朝鮮半島的戰略資產部署。

她在聲明中說：「我們正在詳加研究這對我國安全的影響。」她說：「把太平洋當作我們靶場使用的頻率，取決於美軍行動的性質。」（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120220