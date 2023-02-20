伊朗濃縮鈾純度接近可製核武？IAEA展開協商

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（中央社維也納19日綜合外電報導）媒體報導指出，檢查員發現伊朗濃縮鈾純度達到84%，距離製造核武所需的90%僅差6個百分點之後，聯合國核子監督機構「國際原子能總署」（IAEA）今天表示，正與伊朗協商。

法新社引述彭博（Bloomberg News）報導，國際原子能總署檢查員上週發現伊朗濃縮鈾純度高達84%。

伊朗先前已知曾把濃縮鈾純度提高到60%，而使用於武器需要達到90%。

這項報導發布之際，關於恢復伊朗核子計畫協議的談判正陷入僵局。

總部設在維也納的國際原子能總署在推特表示：「原能總署知悉近期有關伊朗濃縮鈾提煉程度的媒體報導。」

國際原子能總署表示：「正在和伊朗討論近期的查核結果，會視情況照會國際原子能總署理事會。」

彭博報導，檢查員必須判定伊朗是否為蓄意生產這種材料、或是無意間累積到這種純度。報導還說，這是檢查員這個月第2次發現可疑的濃縮相關活動。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）1月表示，伊朗已經累積足以製造數個核武的材料，但目前還沒製造。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120220