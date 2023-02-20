中國駐日大使孔鉉佑卸任前稱 雙方互不構成威脅

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（中央社記者吳柏緯上海20日電）中國駐日本大使孔鉉佑即將卸任，近日接連拜訪日本朝野政黨領袖，並坦言目前兩國間機遇和挑戰並存，然而中日是近鄰和重要合作夥伴，兩國互不構成威脅。

據中國駐日本大使館官網20日發布，即將離任的孔鉉佑近日接連拜訪日本朝野各政黨領袖，除感謝日方相關人士支持推動中日各領域交流合作，並提供幫助外，同時強調中日友好合作是唯一正確選擇。

孔鉉佑表示，目前中日關係機遇和挑戰並存，中國始終重視對日關係，願和日本共同努力，恪守中日4個政治文件精神，以兩國領導人重要共識為指引，加強溝通交流、深化互利合作，妥善處理矛盾分歧，推動兩國關係行穩致遠。

他並稱，今年是中日和平友好條約締結45週年，雙方應始終把握兩國關係和平共處、友好合作的正確方向，重溫條約精神，堅持「互為合作夥伴、互不構成威脅」的重要政治共識。

據發布，孔鉉佑拜會的對象包含日本自民黨幹事長茂木敏充、公明黨黨魁山口那津男、立憲民主黨黨魁泉健太、日本前首相福田康夫等人。

日本產經新聞報導，孔鉉佑是在17日與茂木敏充會面，並以「在北京等你」一席話，邀情茂木敏充訪中。

日本朝日新聞4日引述多名中日外交消息人士報導，孔鉉佑預計近日正式卸下中國駐日大使一職，返回中國，新任駐日大使由外交部部長助理吳江浩接任。

報導提到，吳江浩擁有豐富的日本工作經驗，這項人事安排顯示北京希望在中日互動日益緊張之際，推動兩國關係朝平穩方向發展。（編輯：曹宇帆）1120220