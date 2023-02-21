加州「雞蛋通膨」 人道飼養成本高衝擊低收入戶

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（中央社記者張欣瑜舊金山20日專電）美國蛋價去年因禽流感飆高，加州漲幅最大。2月批發價雖回落，經濟學者卻預警加州蛋價「回不去」，主因在於創全美先河的「人道飼養法規」推升成本，農民和低收入戶首當其衝。

加州灣區最近爆發雞蛋荒，超商蛋區經常搶購一空，架上掛著「全國缺蛋，每位顧客限買兩盒」公告，就連未稅價每打9.99美元（約新台幣300美元）的非籠飼雞蛋都缺貨，坊間陸續出現各種蛋白質替代食譜。

灣區之外，加州其他地區也出現亂象，聖地牙哥邊防人員發現，越來越多民眾非法從墨西哥偷渡雞蛋，因蛋價至多只有加州一半。

追究原因，多數民眾認為是「禽流感」惹禍，全美去年撲殺5054萬隻雞，蛋價飆漲。市調機構Urner Barry數據顯示，每打雞蛋批發價格去年12月一度站上5.43美元新高，但近日已回落超過50%。

眼看蛋價似乎將走回親民路線，經濟學者卻說「加州會出現特例」。

胡佛研究所經濟學教授歐漢尼安（Lee E. Ohanian）撰文指出，加州雞蛋已連漲幾年，未來仍是全美最貴的雞蛋，癥結在於人道飼養法規。

加州於2008年和2018年先後通過兩項「人道飼養」提案，前者規定籠飼母雞要有足夠轉身空間，後者進一步禁止籠飼；同時要求「凡進入加州的雞蛋都必須出自非籠飼農場」，成為全美首屈一指「友善動物」之州。

部分農民因負擔不起經營成本，選擇退出市場，加州現在約2/3雞蛋必須從其他州的非籠飼農場生產運入，運輸成本也變高。此外，內部競爭降低，少數供應商控制蛋價，加州超過半數母雞現為該州最大生產商所有。

最終出現在超商架上的雞蛋每打平均7美元或更高價，且還不一定買得到。

2018年的法案以63%對37%高票通過，動保團體認為加州選民已明確表態，拒絕殘忍對待動物，並指出籠飼將導致動物壓力大、易生病，危害食物安全。

哈佛大學法學院「動物法律和政策診所」（Animal Law & Policy Clinic）曾撰文支持加州人道飼養法規。此外，有9個州也決定跟進立法。

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不過，同受此法規衝擊的豬農發出強烈抗議，全國豬肉生產商委員會（National Pork Producers Council）和美國農業事務聯合會（American Farm Bureau Federation）已提出訴訟要求廢除法規，最高法院近期將裁決。

長期研究公共政策的歐漢尼安指出，蛋價飆漲使得低收入戶將首當其衝，加州估計約有1300萬人將成為業者之外的一大苦主；「友善動物」原是美意，不過立法者對於如何保有彈性和權衡取捨，似乎可有更全盤考量。（編輯：陳惠珍）1120221