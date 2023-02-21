日經：日本高階外國人才 66%來自中國

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（中央社台北21日電）日本經濟新聞報導，日本的高階外國人才有66%來自中國，遠遠領先第2名的印度和第3名的韓國。

日經中文網昨天報導，「高端外國人才」指的是擁有專業知識和技能且在日本企業和研究機構等工作的外國人士，日本出入境管理機構「出入國在留管理廳」解釋為「有望給日本產業帶來創新且能提高勞動市場效率的人才」。

據表示，日本自2012年新設「高度專門職」的居留資格，加大吸引外國高階人才的力度。截至2022年6月底，獲得該居留資格的高階外國人才計1萬7199人，占在日居留外國人總數的0.6%。

從國籍來看，截至2021年底，「高度專門職」來自中國的占66%，遠遠領先於第2名印度（6%）和第3名韓國（4%）。

日本政府17日敲定吸引高端外國人才的新政策，將新設「特別高端人才制度」，年收入在2000萬日圓（約合新台幣460萬元）以上的外國技術人員，在日本居留1年即可申請永住權（永久居住權）。日本政府同時還將允許世界排名居前大學的在日留學生，畢業後最長可在日本停留兩年，以展開求職活動。

不過，薪資水平較低是日本吸引高階人才面臨的困難之一。2022年的調查結果顯示，日本IT行業就業人員的平均年收入約4萬美元，僅為美國的一半。

報導說，在日本，跳槽換工作的現象不普遍，按職業分類的薪資水平也不明確，專業人才待遇較差，不符合市場實際情況。為吸引高階人才，需要縮小日本與國外的薪資水平差距。（編輯：周慧盈/邱國強）1120221