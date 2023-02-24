加拿大稱中國浮標現蹤北極海域 目的含監測美潛艦

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（中央社渥太華23日綜合外電報導）加拿大軍方在北極海域發現用來監測美國潛艦和冰蓋融化的中國間諜浮標，防長安南德（Anita Anand）稱這類活動並不陌生，暗示中國已在這個地區從事監視行動一段時日。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）今天報導，加拿大官員形容這類物體是「雙重用途科技」，但加媒報導它們是間諜用浮標。

目前並不清楚這些中國浮標是否漂進加拿大海域，或是有目的性地錨定在海上。

加拿大國防部官員包舍利耶（Daniel Le Bouthillier）說，加國軍方發現並回收相關監測設備，但未進一步說明行動內容。

中國向來有興趣插足北極地區，隨著冰河融化，中國可以縮短通往歐洲的貿易路線。但在中國勢力擴張之際，全球也愈來愈擔心中國的不當影響力、監控和間諜行為。

加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，中國是一個日益具有破壞性的全球強權。

趙美蘭表示，加拿大會在必要時質疑中國或與之合作，「而談到我國海上邊界內的北極地區議題，或者是任何形式的外國干預，我們的態度會很清楚」。

本月稍早，一枚中國間諜氣球飛越加拿大領空進入美國，隨後遭美軍射落墜入大西洋。北京否認這枚氣球有監視目的，宣稱那是氣象研究「飛艇」。

加拿大國會目前也在調查中國干預加國選舉的指控。（譯者：楊昭彥）1120224