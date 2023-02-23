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中國漂浮裝置現蹤北極 加拿大：已阻止中方海空監控

2023/2/23 03:40
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（中央社渥太華22日綜合外電報導）加拿大媒體日前報導，加國部隊去年秋天在北極發現中國的監控漂浮裝置。加拿大國防部今天表示，加國已察覺中國最近在空中及海上的監控企圖，自去年以來持續阻止這類行動。

法新社報導，美國及加拿大上空本月初發現疑似中國施放的間諜氣球，之後這顆氣球遭到擊落，這起事件使得西方與中國緊張關係加劇，並且進一步掀起關於北美安全的討論。

加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）昨天報導，加拿大武裝部隊（Canadian Armed Forces，CAF）去年在北極發現中國的監控浮標。

對此，加拿大國防部發言人今天拒絕提供相關細節，但稱當局已察覺中國試圖透過軍商兩用技術，對加國進行監控。

這名發言人指出，加拿大武裝部隊完全知曉，中國最近在加國領空和海上通道展開監控行動，加國部隊自2022年以來持續阻止中方對加國領域的監控企圖。

記者透過電郵尋求中國駐渥太華大使館置評，但未獲得立即回應。（譯者：陳正健）1120223

#加拿大
#中國
#監控
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