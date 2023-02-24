布林肯：印度南非正與俄羅斯漸行漸遠 但過程緩慢

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天指出，未加入西方譴責俄羅斯入侵烏克蘭之列的印度和南非等國，可能已踏上與莫斯科漸行漸遠之路，但這種過程不會「一下就發生」。

路透社報導，布林肯在俄烏戰爭一週年之際接受「大西洋月刊」（The Atlantic）訪問表示：「有些國家與俄羅斯，與前蘇聯（Soviet Union）有長期、達數十年之久的淵源，很難一下子就切斷這種關係。這不像按電燈開關一般，而是如同移動一艘航空母艦。」

在俄羅斯全面入侵烏克蘭後，印度面臨西方要求遠離莫斯科的壓力，然而新德里當局以俄羅斯長期友好關係及經濟和石油需求等為由，抗拒西方壓力。

自蘇聯時代以來，俄羅斯一直是印度最大的武器供應國。不過，華府近年來爭取拉攏印度遠離其傳統軍事供應國。在擔心烏克蘭戰爭導致俄羅斯供應延誤下，印度迫切希望將大多為蘇聯時期的戰鬥機隊現代化，以提升印度的空中勢力。

布林肯說：「印度數十年來一直仰賴俄羅斯為其軍備和國防供應核心，但過去幾年我們所見，是印度踏上遠離依賴俄羅斯之路，轉而與我們和其他國家建立夥伴關係。」

此外，他也表示明瞭南非與俄羅斯關係的緣由，並就美國政府過去對南非種族隔離時代政權的「同情」態度表達遺憾。

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自1994年南非終結白人少數統治時代以來，執政的非洲民族議會（African National Congress）就與前蘇聯維持密切關係。蘇聯在冷戰時代訓練和支持反種族隔離的行動主義者。2013年過世的南非反種族隔離英雄曼德拉（Nelson Mandela）在冷戰時代遭華府質疑，當年甚至被列入美國恐怖主義觀察名單。

布林肯說：「蘇聯支持南非的自由力量，當然，令人非常遺憾的是，美國對種族隔離政權過於同情，而這樣的歷史也不會一夕之間被抹去，會有一段過程。」（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1120224