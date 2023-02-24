G7領袖僅日相未訪烏克蘭 岸田：尚在研議是否赴烏

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）日本首相岸田文雄今晚在首相官邸（行政中心）召開記者會針對俄烏戰爭一週年發表感想。七大工業國集團（G7）領袖當中僅日相未親訪烏克蘭，岸田被問及此事時表示尚在研議。

被問及何時訪問烏克蘭，是否有具體計畫的問題時，岸田表示，基於安全的確保、祕密保護等的各種因素，此事還在研議中，有關訪問的時間、具體內容等現階段都尚未決定。

他強調，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）之間已多次透過領袖電話會談等進行密切的溝通。

日本是G7今年輪值主席國，岸田今晚將舉行G7領袖線上會議，會中將討論俄烏戰爭局勢，將邀請澤倫斯基參與這場線上會議。

岸田今晚在記者會上表示，G7領袖線上會議中將再度確認G7的團結、討論對烏克蘭復興（重建）的支援對策等。

有關對俄羅斯的制裁，岸田說：「G7是有考慮實施新的制裁。」此外，對於第3國對俄羅斯提供軍事支援一事，岸田說：「G7呼籲停止對俄羅斯提供支援。」

岸田強調，即使是現在也不能輕忽烏克蘭的局勢，絕不允許試圖以武力片面改變現狀的作法，一定要基於法治恢復世界的和平秩序才行。國際社會展現堅定決心的核心就是G7。

言下之意，日本希望主導如何因應烏克蘭局勢。

有關5月將在日本廣島召開G7領袖高峰會，輪值主席國日本是否邀請澤倫斯基出席一事，岸田表示，與相關國家進行意見交換，正在研議當中，目前尚未決定。不過，包括與澤倫斯基及烏克蘭政府加強合作一事，今後持續進行是很重要的。

烏克蘭駐日大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）及美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）今天上午一同出席在日本外國特派員協會（位於東京）舉辦的記者會。

克爾松斯基表示，身為G7輪值主席國的領袖岸田親自到烏克蘭視察戰爭下的現狀是非常重要的。

有關澤倫斯基是否出席5月在日本廣島召開G7領袖高峰會一事，克爾松斯基表示，面對面的參加很重要，但一切都要視戰況才能做決定。

克爾松斯基也言及外國對烏克蘭的援助。他表示，日本雖未提供武器，但在人道方面提供許多支援，他對此表示由衷謝意。

他還言及，日本歷經311大地震震災、第二次世界大戰後重建的經驗，期盼日本能在烏克蘭重建方面提供協助。（編輯：黃自強）1120224