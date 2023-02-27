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脫歐北愛協議調整 歐盟執委會主席和英相將會商

2023/2/27 05:19
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（中央社布魯塞爾26日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩、英國首相蘇納克在聯合聲明中指出，他們明天將在英國會談，就英國脫歐後的北愛爾蘭議定書修正進行商討。

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）、蘇納克（Rishi Sunak）在今天發布的聲明中表示，「針對愛爾蘭及北愛爾蘭議定書（Protocol on Ireland and Northern Ireland）一系列複雜挑戰，兩人同意繼續親自致力於尋求共同且務實的解決之道」。

聲明還說，「因此執行委員會主席范德賴恩明天（星期一）將與英國首相在英國會面」。

歐盟執委會告訴記者，會談將在西倫敦伯克郡（Berkshire）舉行，並且表示將由唐寧街10號英國首相辦公室負責有關安排。

英國國王查爾斯三世（King Charles III）住所之一的溫莎城堡（Windsor Castle）就位在伯克郡。

英國媒體報導，蘇納克曾經研議將修正的議定書文本稱為「溫莎協議」（Windsor agreement）。（譯者：何宏儒）1120227

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#蘇納克
#英國
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