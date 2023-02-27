紐時：推特再裁員至少200人 相當於1/10人力

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「紐約時報」26日報導，社群媒體推特公司再裁員至少200人。（路透社）

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（中央社紐約26日綜合外電報導）「紐約時報」今天報導，社群媒體推特公司（Twitter Inc）再裁員至少200人，約相當於1/10人力，這是自商業鉅子馬斯克（Elon Musk）去年10月接手推特以來的最新一波裁員行動。

紐時引述知情人士的說法報導，昨晚執行的這波裁員行動涵蓋產品經理、數據科學家、負責機器學習和網站可靠性的工程師；網站可靠性是要維持推特各種線上功能正常運作。

路透社要求置評，但推特尚未回應。

馬斯克上月說，推特約有2300名在職員工。

馬斯克去年10月以440億美元完成推特收購案，隨後為了節省成本，於11月初大規模裁減約3700名人力。

馬斯克去年11月說，推特正經歷「營收大幅下滑」。廣告商因擔心推特內容審查措施，紛紛減少支出。

推特近期開始與一些內容創作者分享廣告收入。

今天稍早，科技新聞網站The Information報導，推特昨天裁員數十人，以抵銷收入驟減的影響。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1120227