船隻觸礁增至63死 義大利促阻止移民搭船赴歐

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（中央社義大利克羅頓27日綜合外電報導）一艘載著移民駛往歐洲的木製帆船昨天在狂風暴雨中於義大利南部外海觸礁，救援人員今天又從海中打撈到4具遺體，使得罹難人數攀升到63人，包括至少14名孩童。

路透社報導，救援人員說，船上的大多數移民來自阿富汗，還有伊朗、索馬利亞與敘利亞等地。巴基斯坦外交部表示，船上有20名巴基斯坦公民，這艘船撞上礁石發生船難噩夢時，有16人生還，但有4人下落不明。

這艘船隻是在斯特卡托迪庫特羅（Steccato di Cutro）附近沉沒，許多罹難者的遺體被沖上附近岸邊，部分遺體則是從海中打撈上岸。斯特卡托迪庫特羅是位於義大利東岸卡拉布里亞（Calabria）的海濱度假村。

無國界醫生組織（Doctors Without Borders）向生還者提供心理支持，包括一名12歲的阿富汗男童，與他一同搭船的9名家人都喪生，包括他的父母與4個兄弟姊妹。

另一個提供援助的慈善機構拯救兒童基金會（Save the Children）在推特（Twitter）發文表示：「大家都處於驚恐狀態、精疲力盡，有些人說他們看到自己的親戚掉入海中，消失在水裡或死亡。」

有關當局說，有81人在這場災難中生還，但這艘船隻從土耳其西部伊茲米爾（Izmir）出發時，據信船上有180名到200名乘客，表示可能有更多乘客罹難或失聯。

這起船難在歐洲與義大利掀起移民辯論，最近當選的義大利右翼政府對移民救援慈善機構實施嚴格新法律，引發聯合國等機構批評。

無國界醫生組織的義大利計畫主任貝洛托（Marco Bertotto）說：「這些悲劇是義大利與歐洲政策造成的悲慘連帶損害，這些政策保護了邊界，但削減了前往歐洲的安全正規通道。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）受訪表示，她致函歐洲聯盟（EU）機構，呼籲歐盟立即採取行動，阻止移民搭船前來歐洲，以防止更多人喪命。

她告訴義大利國營電視台RAI：「越多人出發，他們死亡的風險就越高。嚴正解決這個問題的唯一辦法，以人道的方式處理，就是阻止移民搭船啟程。」

聯合國失蹤移民專案（Missing Migrants Project）自2014年以來，已記錄到逾1萬7000人在地中海中部死亡和失蹤。該專案估計，今年死亡或失蹤人數已超過220人。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1120228