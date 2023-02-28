美泰金色眼鏡蛇軍演開場 規模恢復並增太空演習

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（中央社泰國羅勇28日綜合外電報導）泰國和美國今天展開「金色眼鏡蛇」（Cobra Gold）年度聯合軍事演習，共有30國7000名以上人員和部隊參演，今年將新增「太空安全」演習科目。

路透社報導，金色眼鏡蛇演習始於1982年，是全世界歷史最久的多國軍事演習之一，也是東南亞規模最大的演習，已成為美國在中國競爭日甚情況下加強與亞洲國家結盟關係的重大平台。

美軍印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）指出，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重期間，這項演習的規模曾縮小，今年美國出動了近6000名部隊參演，為10年來最多人數。

阿基里諾對記者說：「我們將與夥伴進行陸、海、空和網路整體作戰。」

他說，預定進行至3月10的此次演習將展示，攜手應對敵軍「對維護印太地區自由開放以使各國得以保有和平、穩定和繁榮」有何助益。

美國駐泰國大使館發表聲明說，今年金色眼鏡蛇演習將首次包括太空安全演習在內，這項新增演習科目專注於了解，太陽風暴等空中現象對軍事作戰、通訊和衛星有何影響。

聲明中說，泰國、美國和日本軍事與文職太空機構都將參加太空安全演習。

今年金色眼鏡蛇演習共有30國7394名人員參演，其中7個正式參演國包括日本、新加坡、韓國、馬來西亞和印尼。至於中國、印度和澳洲都參加了人道救助演習。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120228