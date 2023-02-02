台海衝突可能性升高 美國擴大在菲律賓軍事部署

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

正在馬尼拉訪問的美國國防部長奧斯汀（左2）2日會見菲國總統小馬可仕後，菲美兩國宣布，美軍新增4處菲律賓據點建設權限。圖為奧斯汀抵達菲國國防部並接受軍禮歡迎。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 112年2月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉2日專電）台灣海峽發生衝突可能性升高之際，美國國防部長奧斯汀今天會見菲律賓總統小馬可仕，兩國會後發表聲明宣布，美軍新增4處菲律賓據點建設權限，但新增據點於何處尚未公布。

正在馬尼拉訪問的奧斯汀（Lloyd Austin）今天會見小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）與菲律賓國防部長加維斯（Carlito Galvez Jr.）。

奧斯汀拜會小馬可仕後，菲美兩國發表聲明宣布，計劃「加速全面實施」加強國防合作協議（EDCA），同意在菲律賓戰略地區指定4處美軍可建設的新地點，並完成美軍目前在5處菲國基地的建設。

「加強國防合作協議」使美國軍隊可在菲律賓輪駐並在菲國基地興建設施，但協議原先商定的5處基地都不在呂宋島北部。

小馬可仕1月下旬接受媒體訪問時曾說，華府和北京在台灣海峽的緊張情勢升級「令我們非常非常擔憂」。

原本根據菲國軍方消息，EDCA新增據點可能有2到3處位於呂宋島北部卡加延省（Cagayan）和伊薩貝拉省（Isabela）。由於這2個省分鄰近台灣，若台海或南海爆發衝突，可能成為美軍迅速採取行動的戰略據點。

關於菲美兩國未公布4處美軍可建設的新地點為何，兩國國防部長會談後，加維斯在記者會上解釋：「我們暫不公布EDCA（新增）地點，因為我們的協議和外交照會尚未完成，因此我們需要完成所有行政工作，包括我們跟地方政府的磋商。所以請原諒，我真的不能說出EDCA據點的位置。」

去年菲美「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演移師呂宋島北部舉行，但卡加延省省長曼巴（Manuel Mamba）表態反對在卡加延省進行實彈演習，因為他將中國視為潛在的投資客來源，擔心此舉得罪北京。

中央社記者今天以簡訊詢問曼巴，若新增EDCA據點位於卡加延省，他是否同意。對此，曼巴一改之前態度表示：「任何可以捍衛我們的領土和主權完整的作法，我都不反對。」

菲美聲明中說，「加強國防合作協議」是菲美同盟的「關鍵支柱」，支持兩國部隊的聯合訓練、演習和互操作性。擴展此協議將使菲美同盟更強大並具有韌性，並將加速兩國聯合軍力的現代化。

聲明表示，新增4處美軍可建設的菲國據點將使菲律賓發生的人道主義和氣候相關災害更快獲得援助，並能「因應其他共同挑戰」。

美方已經撥款逾8200萬美元（約新台幣24.32億元）建設EDCA現有5處基地的基礎設施。聲明中說，兩國將致力於迅速採取行動，對新增和現有的EDCA據點商定必要的計畫與投資。

聲明表示，菲美同盟經時間考驗仍堅若磐石，「我們期待這些新地點將創造機會，以擴大我們的合作」。

原有的5處EDCA基地包括位於巴拉旺省（Palawan）的包蒂斯塔（Antonio Bautista）空軍基地，此處鄰近南海爭議海域；馬尼拉西北方的巴塞（Cesar Basa）空軍基地，此處是菲律賓空軍戰鬥機基地；呂宋島中部的麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）軍營，這裡是菲國最大的軍營及時常舉行菲美演習的地點。

另外2處基地為菲國南部民答那峨島的倫比亞（Lumbia）空軍基地及菲國中部宿霧省（Cebu）的艾布恩（Mactan Benito Ebuen）空軍基地。

菲國軍方去年11月表示，美方希望新增的基地包括呂宋島北部卡加延省2個地點及伊薩貝拉省1個地點，還有巴拉旺省和呂宋島中部三描禮士省（Zambales）各1個地點。

三描禮士省面向南海，曾是美軍最大海外基地之一的蘇比克灣就位於三描禮士省。（編輯：張芷瑄）1120202