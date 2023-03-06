三角巧克力將改包裝 依瑞士規定移除馬特洪峰圖案

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瑞士三角巧克力（Toblerone）將移除現有包裝上的馬特洪峰圖案。（圖取自facebook.com/Toblerone）

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（中央社伯恩6日綜合外電報導）知名的瑞士三角巧克力（Toblerone）將移除現有包裝中帶有「瑞士特色」的馬特洪峰（Matterhorn）圖案，因為公司部分生產線將轉移至斯洛伐克，依據瑞士法律規定得要更換包裝。

英國廣播公司（BBC）報導，瑞士三角巧克力製造商美國億滋國際（Mondelez International）表示，象徵阿爾卑斯山的三角造型巧克力，將修改品牌標示，並加上創始人簽名。其中，現有包裝中海拔4478公尺的馬特洪峰圖案將更換為較普通的阿爾卑斯山峰。

2017年，嚴格的「瑞士特色」（Swissness）法案上路。此法規定，瑞士符號不得用於推廣不是完全在瑞士生產的乳製品；其他食品的門檻則是80%。

億滋國際在一項聲明中表示，公司正在從瑞士轉移部分生產線到其他國家，來「因應全球市場需求上升，以及未來繼續發展Toblerone品牌」。

聲明還說，Toblerone新包裝將包括「獨具特色的新Toblerone字體和商標，設計靈感來自Toblerone檔案資料，並會有創始人Tobler簽名」。

根據公司官網，Toblerone是瑞士生產的三角巧克力，1908年在瑞士首都伯恩開始銷售。但直到1970年，外包裝才出現馬特洪峰剪影的圖像，而此前包裝上的圖案是伯恩熊和鷹。

億滋國際說，伯恩是「我們歷史中重要的一部分，未來也會一直如此」。

Toblerone曾在2016年為降低成本而改變獨特三角形巧克力塊的間隔設計，引發爭議。在飽受批評後，公司在2018年恢復原設計。（實習編譯：簡穎雅/核稿：林治平）1120306