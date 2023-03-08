繼廣設海外警局 「中國地下銀行」滲透義大利

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（中央社記者陳攸瑋羅馬8日專電）繼中國廣設海外警察局後，近日義大利發現眾多城市有秘密中國銀行的存在，專為特殊客戶提供特殊服務，將錢轉移到中國，涉嫌非法洗錢數十億歐元，猶如「中國地下銀行」。

過去幾年「義大利洗錢案」時有所聞，如2017年「義大利控告中國銀行米蘭分行洗錢案」一事，犯罪事項包括造假、貪汙、非法剝削勞工以及逃稅等犯罪所得。

近期，義大利又發現有秘密中國銀行專為特殊客戶提供特殊服務，包括毒販、受烏克蘭戰爭制裁的俄羅斯富豪、不想遵守中國銀行在海外消費帳戶中50萬歐元限制的超級富有中國人。

「共和報」（La Repubblica）5日報導，義大利金融警察（Guardia di Finanza）正在調查及了解此事，歐洲刑警組織已經向歐盟相關警察發出警報。因此事已不再是中國人向祖國匯款的「可疑個人操作」，或是小額交易的問題，而是一個在義大利涉及龐大金額非法洗錢和逃稅事件。

報導指出，中國人在義大利的錢必須大部分回到北京，這是北京政府規定。但義大利銀行在過去10年中發現一個非常奇怪的現象，義大利的中國人向中國官方匯款金額與社會和經濟發展有極大落差，從2017年的50億歐元到2021年的900萬歐元，匯款金額呈現崩跌式下降，這些錢都去哪兒了？中國地下銀行正解釋了此事。

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「蟻報」（Le Formiche）7日報導，有一家秘密中國銀行在羅馬、佛羅倫斯、巴多瓦（Padova）、普拉托（Prato）、拿坡里、雷焦卡拉布里亞（Reggio Calabria）設立分支機構，向中國轉移數十億歐元，涉嫌非法洗錢，義大利調查人員稱它為「中國地下銀行」。

義大利民主黨參議員博爾吉（Borghi）已將上述問題提交參議院，同時詢問內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）與經濟部長喬捷堤（Giancarlo Giorgetti）是否了解此事發展與要如何因應，以及是否對現在進行的調查和干預監管框架給予全力支持，控制逃稅問題，防止類似事件在未來再次發生。（編輯：馮昭）1120308