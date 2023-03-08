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以色列突襲約旦河西岸難民營 6巴勒斯坦人喪生

2023/3/8 11:58
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（中央社約旦河西岸哲寧7日綜合外電報導）以色列部隊今天突襲約旦河西岸城市哲寧一處難民營，擊斃至少6名巴勒斯坦人，包括一名涉嫌在哈瓦拉附近的猶太屯墾區殺害一對兄弟的哈瑪斯成員。

綜合法新與路透社報導，巴勒斯坦衛生部表示有6名男子喪生，其中1人49歲，其餘皆20幾歲。這場衝突中，以色列士兵在猛烈的槍聲中發射肩射式火箭彈。

巴勒斯坦新聞機構瓦法社（WAFA）報導指出，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）的發言人魯代納（Nabil Abu Rudeina）表示，在哲寧（Jenin）難民營動用火箭彈，是「全面開戰」之舉。

目擊者表示，以色列軍隊進入難民營並包圍一間房舍時遭遇反擊。軍隊通報說，有人朝軍人投擲「爆裂物和石塊」。

法新社的攝影記者看到濃煙從建築物中竄出。

難民營中的哲寧敢死隊（The Jenin Brigade）在通訊軟體Telegram上表示，他們的槍手與以色列部隊發生了「暴力衝突」。

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喪生的巴勒斯坦人當中，49歲的卡爾沙（Abdel Fatah Hussein Khroushah）是以色列軍方口中隸屬伊斯蘭激進團體哈瑪斯（Hamas）的「恐部分子」，被控於2月26日在巴勒斯坦城鎮哈瓦拉（Hawara）殺害兩名以色列屯墾者。

巴勒斯坦衛生部表示，今天的突襲行動造成至少26名巴勒斯坦人受傷，其中3人傷重。以色列軍方表示，他們兩名士兵受到輕傷。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120308

#以色列
#巴勒斯坦
#哈瑪斯
哈瑪斯
巴勒斯坦發射兩枚火箭 以色列隨即反擊加薩地區
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