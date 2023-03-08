蜜雪兒歐巴馬：川普就職後我哭了半小時

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（中央社記者張欣瑜舊金山7日專電）美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬於Podcast新節目中吐露心聲，表示川普就職典禮後她控制不住地放聲哭了30分鐘，複雜的情緒來自離開白宮的不捨和對川普的憤恨不滿。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，「就職典禮後，我們都知道是參加了某人的就職，受到很多不同原因的影響，那天真的是百感交集。」蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）在新上架的播客（Podcast）節目中向聽眾公開她在2017年1月20日當天，參加完美國第45任總統當選人川普（Donald Trump）就職典禮後的心情。

蜜雪兒聊到兩位出生在芝加哥的女兒在「白宮的家」度過了8年的時光，「我們向幫忙帶大她們的白宮員工告別」，她表示當天心情低落還是必須得挺住。

她說在那種感傷的情緒下，「坐到台上看著和我們所展現的價值對立的一面發生，沒有多元性、毫無色彩、沒有呈現更廣泛普遍的美國精神」。

當天她最後一次搭乘「空軍一號」總統專機。她說，門一關上後，「我連續哭了30分鐘，無法控制地哭泣」。

蜜雪兒還打槍川普，因為當時白宮發布消息說該場就職典禮人潮創下紀錄引發爭論，她在節目上幽默說到「直升機飛過國會大廈，其實並沒有那麼多人，我們親眼看見了」。

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蜜雪兒的新書「我們身上有光（The Light We Carry）」去年上市，她到各地進行宣傳，與陣容堅強的主持人包括歐普拉（Oprah Winfrey）、大衛賴特曼（David Letterman）、柯南歐布萊恩（Conan O'Brien）等人對談，內容收錄成Podcast，單元名稱為The Light Podcast，首集於7日上架。

6日，蜜雪兒在她個人推特上宣傳Podcast並希望新節目能鼓舞大家「分享自己人生的光」。（編輯：馮昭）1120308