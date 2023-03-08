更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

蜜雪兒歐巴馬：川普就職後我哭了半小時

2023/3/8 14:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山7日專電）美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬於Podcast新節目中吐露心聲，表示川普就職典禮後她控制不住地放聲哭了30分鐘，複雜的情緒來自離開白宮的不捨和對川普的憤恨不滿。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，「就職典禮後，我們都知道是參加了某人的就職，受到很多不同原因的影響，那天真的是百感交集。」蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）在新上架的播客（Podcast）節目中向聽眾公開她在2017年1月20日當天，參加完美國第45任總統當選人川普（Donald Trump）就職典禮後的心情。

蜜雪兒聊到兩位出生在芝加哥的女兒在「白宮的家」度過了8年的時光，「我們向幫忙帶大她們的白宮員工告別」，她表示當天心情低落還是必須得挺住。

她說在那種感傷的情緒下，「坐到台上看著和我們所展現的價值對立的一面發生，沒有多元性、毫無色彩、沒有呈現更廣泛普遍的美國精神」。

當天她最後一次搭乘「空軍一號」總統專機。她說，門一關上後，「我連續哭了30分鐘，無法控制地哭泣」。

蜜雪兒還打槍川普，因為當時白宮發布消息說該場就職典禮人潮創下紀錄引發爭論，她在節目上幽默說到「直升機飛過國會大廈，其實並沒有那麼多人，我們親眼看見了」。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蜜雪兒的新書「我們身上有光（The Light We Carry）」去年上市，她到各地進行宣傳，與陣容堅強的主持人包括歐普拉（Oprah Winfrey）、大衛賴特曼（David Letterman）、柯南歐布萊恩（Conan O'Brien）等人對談，內容收錄成Podcast，單元名稱為The Light Podcast，首集於7日上架。

6日，蜜雪兒在她個人推特上宣傳Podcast並希望新節目能鼓舞大家「分享自己人生的光」。（編輯：馮昭）1120308

#蜜雪兒
#川普
#白宮
川普
美眾院中國委員會首場聽證會登場 聚焦中共威脅[影]巴西原住民人道危機 美眾議員籲嚴懲波索納洛失職
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族