中國外交部：中方捐20萬歐元助烏克蘭保障核設施

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（中央社台北8日電）中國外交部發言人毛寧今天證實，中國將透過國際原子能總署（IAEA）捐款20萬歐元（新台幣約648萬元），供烏克蘭核安全、核安保技術援助項目之用。

中國外交部8日下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，有媒體針對中國常駐維也納代表團大使李松6日在IAEA理事會上宣布，中方將捐款20萬歐元用於保障烏克蘭核設施安全，要求證實。毛寧在回答時，作上述表示。

毛寧表示，中國一貫高度重視核安全問題，積極致力於核安全領域國際合作。中國外交部日前發布了「全球安全倡議概念文件」，明確將「促進核安全國際合作」作為重點合作方向之一。

她說，中方不久前發布的「關於政治解決烏克蘭危機的中方立場」也明確表示，中方反對武裝攻擊和平核設施，支持IAEA為促進和平核設施的安全、安保發揮建設性作用。

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毛寧提到，「我們是這麼說的，自然也會這麼做」。中方決定通過國際原子能機構向烏克蘭核安全核安保技術援助項目捐款20萬歐元，就是以實際行動支持IAEA為加強烏克蘭核設施安全所作的努力。

她說，中方將繼續與國際社會一道，推動建立「公平、合作、共贏」的國際核安全體系。並將繼續勸和促談，支持政治解決烏克蘭危機，從根源上消除核安全風險，促進烏克蘭的核設施安全。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120308