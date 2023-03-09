機師通報發動機有「起火跡象」 尼泊爾客機急迫降

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（中央社加德滿都9日綜合外電報導）尼泊爾官員今天表示，什里航空一架Dash 8雙渦輪螺旋槳客機發動機出現「起火跡象」，安全緊急迫降。尼泊爾1月發生一架ATR 72客機死亡墜機事故後，對於飛航安全高度警戒。

路透社報導，這架什里航空（Shree Airlines）班機原定從首都加德滿都飛往西南部的百拉哈瓦（Bhairahawa），機上包括機組人員在內共78人。

什里航空發言人馬南德哈（Anil Manandhar）告訴路透社：「機師通報右發動機有起火跡象，飛機立即被引導返回加德滿都。」

尼泊爾民航局（Civil Aviation Authority of Nepal）發言人尼魯拉（Jagannath Niroula）表示，這架飛機在加德滿都機場安全降落，所有乘客和機組人員都平安。

尼魯拉表示：「飛機落地時，沒有任何起火跡象。」

全世界最高的14座山峰有8座在尼泊爾境內，包括世界最高峰聖母峰，艱難的高山地勢和多變的天候常成為當地空難的禍首之一。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120309