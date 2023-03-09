更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

機師通報發動機有「起火跡象」 尼泊爾客機急迫降

2023/3/9 17:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加德滿都9日綜合外電報導）尼泊爾官員今天表示，什里航空一架Dash 8雙渦輪螺旋槳客機發動機出現「起火跡象」，安全緊急迫降。尼泊爾1月發生一架ATR 72客機死亡墜機事故後，對於飛航安全高度警戒。

路透社報導，這架什里航空（Shree Airlines）班機原定從首都加德滿都飛往西南部的百拉哈瓦（Bhairahawa），機上包括機組人員在內共78人。

什里航空發言人馬南德哈（Anil Manandhar）告訴路透社：「機師通報右發動機有起火跡象，飛機立即被引導返回加德滿都。」

尼泊爾民航局（Civil Aviation Authority of Nepal）發言人尼魯拉（Jagannath Niroula）表示，這架飛機在加德滿都機場安全降落，所有乘客和機組人員都平安。

尼魯拉表示：「飛機落地時，沒有任何起火跡象。」

全世界最高的14座山峰有8座在尼泊爾境內，包括世界最高峰聖母峰，艱難的高山地勢和多變的天候常成為當地空難的禍首之一。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120309

#尼魯拉
#尼泊爾
#什里航空
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族