美官員訪印尼 期待「南海行為準則」完成制定

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（中央社記者李宗憲雅加達9日專電）美國國務院亞太助卿康達訪問印尼，他表示，在東協準備與中國針對「南海行為準則」談判之際，美國期待具有法律約束力的「行為準則」能順利制定。

康達（Daniel Kritenbrink）7日抵達印尼，進行為期三天的訪問。據「雅加達郵報」（Jakarta Post）報導，康達昨天向媒體表示，美國支持航行自由、飛行自由以及不受阻礙的合法商業行為，並且根據國際法和平解決南海爭端。

他說：「有鑑於此，我們繼續呼籲各方遵守『南海共同行為宣言』（DOC）」，並補充稱，長期以來，我們一直支持締結一項具有約束力的「行為準則」，認定各方權利，而且要符合國際法。

印尼媒體日前報導，東協成員國與中國代表將於3月8至10日在雅加達舉行「南海行為準則」談判會議，但目前印尼政府並未透露更多訊息。

「雅加達郵報」今天報導，康達訪問印尼期間，美中關係正持續緊張，美國主要從競爭的角度看待與中國的關係，但也致力於負責任處理這種競爭關係。

康達表示，「我們聚焦在良性且負責任的競爭，並將坦誠地談論中國在各領域令我們感到擔憂的行為。我們認為這些行為，會破壞和平與穩定，並挑戰以規則為基礎的國際秩序。」

他指出，美方不會要求各國在美中之間做選擇。他說：「我們想做的是確保你有選擇權，並且不受脅迫，有能力做出自己的選擇。」

美國駐印尼大使館日前發布新聞稿指出，康達在雅加達期間，會參加東協與美國雙邊對話和東協東亞高級官員會議。

「雅加達郵報」稱，會議期間，美國還表示打算建立一個「東協－美國中心」，並重申支持東帝汶成為東協觀察員。康達強調，他到印尼的訪問有助於展現美國對印太地區及東協的承諾。

康達今天結束雅加達的訪問後，預計晚間搭機前往馬來西亞。（編輯：高照芬）1120309