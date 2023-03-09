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越南入列中國團客出境試點 航空類股應聲大漲

2023/3/9 19:56
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（中央社記者陳家倫河內9日專電）中國決定自3月15日起將越南列入第2批開放團客出境遊的試點國家名單，越南航空類股應聲大漲。中國是越南最大國際旅客來源國，2019年共計約580萬中國旅客人次入境越南。

中國近期鬆綁對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫管制，自1月8日開始允許民眾出國，並於2月6日公布首批20個可透過旅行社辦理團隊旅遊的國家名單，然而越南卻不在首波名單內，讓許多業者失望。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，中國駐越南大使館文化參贊彭世團通報中方將試點允許團客赴越南旅遊的消息，決定自3月15日起將越南列入第2批開放團客出境旅遊的試點國家名單。

越南文化體育旅遊部國際合作局局長阮芳和（Nguyen Phuong Hoa）證實這一消息，並補充彭世團在會談期間還說，中國將優先考慮恢復與越南直航，並允許越南入境中國旅客以快篩取代PCR。

彭世團宣稱，中國願與越南繼續密切合作，共同維護各國旅客的正當權益。COVID-19疫情前越中旅遊合作非常良好，互惠互利，為鞏固兩國友誼做出實際貢獻。

報導指出，中國是越南最大的國際旅客來源國，越南2019年接待580萬中國旅客人次，占越南國際旅客總人次近1/3；中國也是最多越南旅客出境旅遊的國家，赴中國的越南旅客約有450萬人次。

越南被中國列入團客出境遊的試點國家消息傳出後，越南股市今天氣勢大振，其中又以航空類股表現最為搶眼。

越南航空（Vietnam Airlines）收盤大漲6.83%，每股1萬3000越南盾，創2月初以來的波段新高。越捷航空（VietJet Air）漲3.56%，每股來到10萬1800越南盾。

越南機場公司收漲1.67%，新山一機場服務股份公司勁揚5.38%，西貢地面服務股份公司漲3.61%。（編輯：黃自強）1120309

#越南
#中國
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