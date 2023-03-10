美媒：馬斯克在德州造鎮 供旗下企業員工居住工作

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（中央社德州奧斯汀9日綜合外電報導）「華爾街日報」報導，特斯拉執行長馬斯克正在美國德州首府奧斯汀附近打造一座專屬小鎮，讓旗下企業員工在內居住工作，實現他的烏托邦願景，據悉已購入逾千公頃土地。

報導引述地契和其他地產文件指出，與馬斯克（Elon Musk）旗下企業或企業高層有關的實體，過去3年已在距奧斯汀約56公里的巴斯特羅普郡（Bastrop County）買下至少3500英畝（約1400公頃）土地，相當於4個紐約中央公園（Central Park）大小，準備打造名為Snailbrook的小鎮。

這個鎮名呼應馬斯克的鑽洞公司（The Boring Company）吉祥物，因為他在公司開業時曾表示，希望員工打造的鑽洞機動作「比蝸牛快」。

報導指出，馬斯克的小鎮比鄰馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）與鑽洞公司興建中的設施。知情人士說，馬斯克和旗下企業高層希望，鑽洞公司、SpaceX及電動車廠特斯拉（Tesla）在奧斯汀地區的員工能生活在這座新市鎮，並以低於市價的租金入住新屋。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬斯克2020年宣布要把特斯拉總部和他的私人住所從美國加州搬到德州，原因是不滿加州的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相關限制。特斯拉2022年也在奧斯汀開張新一座超級工廠（Gigafactory）。

從臉書（Facebook）上貼出的照片及熟悉當地情形的人士說法，這座小鎮預定地已經有一群模塊化房屋、一座泳池、一個戶外運動區及一座健身房。立桿上懸掛的標誌寫著：「歡迎來到德州Snailbrook，建於2021年。」

消息人士還透露，鑽洞公司高層已經討論及研究在Snailbrook成立新市鎮的可行性。這麼做將讓馬斯克能在他的市鎮自訂一些規章，並且讓他的計畫進展速度更快。

根據數則簡訊及與會人士說法，鑽洞公司總裁戴維斯（Steve Davis）去年在一場全體員工大會上表示，他們將需要遴選新市鎮的市長。

CNN見過的巴斯特羅普郡地產紀錄顯示，鑽洞公司在靠近科羅拉多河（Colorado River）的一處地址持有11塊土地，過去3年間當地蓋了數間移動式房屋。

另根據公告，德州環境品質委員會（Texas Commission on Environmental Quality）預定開會討論在該址興建一座汙水處理廠的提案，案件是由一名鑽洞公司高層註冊的一間有限公司所提出。

依照德州法律，至少要有201位居民才能申請成立新市鎮。但巴斯特羅普郡的一名發言人告訴「華爾街日報」（The Wall Street Journal），他們尚未收到馬斯克或任何他的相關實體提出申請。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1120310