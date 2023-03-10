歐洲銀行股重摔 美銀行增資危機掀升息衝擊疑慮

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）歐洲銀行類股今天顯著挫低，追隨美國同業股價昨天遭到血洗行情。空頭勢力來自投資人越來越擔憂，銀行業可能不堪資金成本節節攀升的壓力。

路透社報導，全球銀行類股拋售潮的引爆點，是美國科技業主要合作銀行之一矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）因出售債券組合而大虧18億美元（約新台幣554億元）後，被迫籌措新資金以符合存款準備金的現金要求。

電子交易平台Markets.com首席市場分析師威爾森（Neil Wilson）指出，投資人原本已對央行可能將利率再調更高及美國經濟脆弱感到不安，矽谷銀行增資事件恐怕是銀行業「壓垮駱駝的最後一根稻草」。

歐股STOXX銀行類股指數今天盤中重挫逾4%，眼看將寫下去年6月初以來最大單日跌幅。大多數歐洲主要銀行股價挫跌，包括英國的匯豐（HSBC）重摔4.5%，德國的德意志銀行（Deutsche Bank）大跌7.9%，義大利的聯合信貸銀行（UniCredit）與聯合聖保羅銀行（Banca Intesa Sanpaolo）也雙雙挫低。

儘管許多分析師並未見到全球銀行體系面臨威脅，但央行升息對銀行業者帶來的負面效應，已經開始讓人有感。

安本標準投資管理（Abrdn）投資經理艾希（James Athey）表示：「問題在於（銀行）體系內的槓桿程度。太過寬鬆的貨幣政策實行時間遠遠太久了。」

過去一年，全球借貸成本以數十年來最快速度上升。除了美國聯邦準備理事會（Fed）將基準利率從接近0%的水準大漲450個基點（18碼），歐洲中央銀行（ECB）也將歐元區利率調漲了300個基點（12碼）。

矽谷銀行的危機凸顯出銀行業脆弱處境。由於銀行通常有龐大比重的公債投資部位，尤其會大買本國公債；因此當債券殖利率攀升、價格下跌時，會對銀行業造成打擊。

愛爾蘭券商Goodbody分析師克羅寧（John Cronin）說，投資人擔憂銀行業的投資部位貶值，以及這將如何衝擊到支撐銀行本業的資本。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1120310