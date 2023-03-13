更多編輯台推薦新聞：
張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎
娛樂

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術
運動

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日本鬆綁口罩令 影院遊樂場遊客笑容重現

2023/3/13 12:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京13日綜合外電報導）隨東京迪士尼樂園與大部分日本地區放寬象徵3年COVID-19疫情的口罩令，遊客的笑容與尖叫聲今天顯得更清晰。

路透社報導，迪士尼樂園運營商東方樂園公司（Oriental Land Co）、東日本旅客鐵道公司（East Japan Railway Co）和電影院運營商東寶公司（Toho Co）等業者根據日本上月宣布的修正版官方指引，今天起允許顧客不戴口罩。

但由於日本民眾這段時間一直有佩帶口罩，加上今春遇到近年來最嚴重的花粉熱，一時間還無法讓多數人都褪下口罩。

日本東北大學（Tohoku University）教授、因應 COVID-19專家押谷仁（Hitoshi Oshitani）說：「佩帶口罩是我國文化的一部分，在COVID-19之前就是如此...我認為即使規定鬆綁，很多人也還會繼續戴。」

日本是最晚鬆綁官方口罩令的主要經濟體之一，即便是沒有嚴格法規或處罰來約束，全國民眾也幾乎普遍戴好口罩。

內閣官房長官松野博一（Hirokazu Matsuno）上週表示，從13日起內閣會議將不需戴口罩，各工作場所可自行決定是否佩戴。

東京都知事小池百合子則敦促居民即使口罩令鬆綁，外出時仍最好隨身攜帶口罩，以備不時之需保持彈性。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1120313

#日本
#小池百合子
#松野博一
小池百合子
東京城市科技展 台灣AI公司技術水準令人驚豔李四川會小池百合子 遞交蔣萬安親筆信
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族