伊朗赦免2.2萬反政府示威人士
2023/3/13 21:41（3/13 22:43 更新）
根據官方伊朗通訊社，伊朗司法當局已赦免曾參與反政府示威的2萬2000名民眾。圖為2022年9月21日民眾因艾米尼之死在德黑蘭街頭抗議。（美聯社）
（中央社杜拜13日綜合外電報導）根據官方伊朗通訊社（IRNA），伊朗司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）今天表示，司法當局已赦免曾參與反政府示威的2萬2000名民眾。
伊朗國營媒體上月初報導，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已赦免「數以萬計的」囚犯，包括參與抗議而被捕的一些人。
艾杰說：「迄今已有8萬2000人被赦免，包括2萬2000名抗議活動的參與者。」
他並未說明赦免時間，以及這些人是否曾被起訴。
路透社報導，去年9月，伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）在遭道德警察關押期間死亡，此後伊朗抗議不斷。
各行各業的伊朗人都參與其中，是1979年革命後，這個伊斯蘭共和國遭遇的最大挑戰之一。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1120313
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