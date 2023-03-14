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時隔3年 中國恢復外國人入境簽證審發

2023/3/14 09:15
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（中央社台北14日電）中國官方宣布，15日起，駐外簽證機關恢復審發外國人各類赴中國簽證。因COVID-19疫情之故，中方在2020年3月28日暫停外國人持有效簽證或居留證入境中國，距離此次恢復入境政策已近3年。

中國駐美國大使館當地時間13日下午在官網發布，為進一步便利中外人員往來，決定自北京時間2023年3月15日零時起，就外國人赴中國簽證及入境政策作調整。

一是恢復2020年3月28日前簽發且仍在有效期內的簽證入境功能。二是駐外簽證機關恢復審發外國人各類赴中國簽證。

此外，口岸簽證機關恢復審發符合法定事由的各類口岸簽證。恢復海南入境免簽、上海郵輪免簽，港澳地區外國人組團入境廣東免簽、東協旅游團入境廣西桂林免簽政策。

根據中國外交部官網，2020年3月26日，中國有關部門發布關於暫時停止持有效中國簽證、居留許可的外國人入境的公告。

公告稱，鑒於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在全球蔓延，中方決定自2020年3月28日零時起，暫時停止外國人持目前有效來華簽證和居留許可入境。並暫停外國人持APEC商務旅行卡入境，及口岸簽證、各類過境免簽等政策。（編輯：張淑伶）1120314

#中國
#中國駐美國大使館
#東協旅游團
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