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菲律賓警察掃毒擊斃青少年 遭判20年徒刑

2023/3/14 18:22
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（中央社馬尼拉14日綜合外電報導）法新社今天取得的法庭文件顯示，一名菲律賓警察因在前總統杜特蒂實施掃毒戰爭期間殺死2名青少年被判有罪。在這場掃毒行動中，執法人員被定罪相當罕見。

法新社報導，杜特蒂（Rodrigo Duterte）在2022年6月結束的6年任期內，公開命令警察在生命受威脅時可以開槍擊斃毒品嫌疑人。

根據官方數據，超過6200人在掃毒運動中喪生，但人權組織估計實際數字達到數萬人。

目前只有3名警察因在掃毒行動中殺害一名嫌疑人而被定罪，這引發了國際刑事法院（ICC）的調查。

根據檢察官辦公室發布的判決書副本，馬尼拉的法院3月1日裁定培瑞斯（Jefrey Perez）在2017年謀殺14歲的古茲曼（Reynaldo De Guzman）和19歲的阿奈茲（Carl Arnaiz）罪名成立。培瑞斯在同一天被判處至少20年徒刑。

培瑞斯去年11月被另一法院判決凌虐這兩名青少年的罪名成立後，已經在服長期徒刑。同案被告另一警察阿奎利塔（Ricky Arquilita）在第一次審判期間死亡。兩人均否認指控。

接替杜特蒂的總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）矢言繼續打擊毒品，但著重預防和協助犯案者改過自新。然而，人權組織表示，在他的監督下，殺戮仍然持續。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1120314

#培瑞斯
#杜特蒂
#法新社
杜特蒂
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