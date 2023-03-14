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臉書母公司Meta將展開第2輪裁員 再解雇1萬人

2023/3/14 22:40
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（中央社加州孟羅公園14日綜合外電報導）臉書（Facebook）母公司Meta Platforms今天表示將再裁員1萬人，是第一家宣布第2輪大規模裁員的科技巨擘。4個月前Meta才解雇1萬1000人。

路透社報導，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在給員工的訊息中說：「我們預期將團隊規模減少約1萬人，並關閉約5000個我們尚未聘雇的額外職缺。」

裁員是Meta更廣泛重組計畫的一環，這項計畫預期還將扁平化組織結構、取消優先順序較低方案並降低招聘率。這個消息使Meta股價在盤前交易上漲2%。

此舉凸顯祖克柏努力將2023年變成「效率年」，他承諾將開支削減50億美元，降到890億美元到950億美元之間。

經濟不斷惡化導致美國各大企業出現一系列大規模裁員，從高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Stanley）等華爾街大銀行到亞馬遜公司（Amazon.com）和微軟（Microsoft）等科技巨擘。

根據追蹤業界裁員情況網站的數據，自2022年初以來，科技業已裁員超過28萬人，今年裁員人數占其中約40%。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1120314

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