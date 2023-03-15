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首頁 / 國際

資安提案若未獲批准 傳TikTok擬與字節跳動分家

2023/3/15 10:09
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）彭博今天引述知情人士說法報導，中國的短影音分享平台TikTok考慮從母公司北京字節跳動（ByteDance）拆離，以協助打消美國對國安風險的疑慮。

路透社引述彭博（Bloomberg News）報導，資產剝離（divestiture）會導致資產出售或進行首次公開募股（IPO），這被視為最後手段，只有在TikTok呈交美國國安官員的現有提案未獲批准時，才會走上這一步。

TikTok與字節跳動尚未立即回應路透社的置評請求。

TikTok正在遭受美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS）的國安審查。TikTok去年同意將根據「德州計畫」（Project Texas）實施數項措施，以安撫存有敵意的國會議員。

根據報導，美國外來投資審查委員會已暫停審查程序，導致TikTok不確定德州計畫的內容是否充分，能持續在美國施行。

報導又提到，來自美國司法部的美國外來投資審查委員會成員一直不願接受TikTok的提議。

TikTok在美國有超過1億多名用戶。由於擔憂用戶資料最終可能落入中國政府手中，損及西方的安全利益，外界抨擊TikTok的砲火日益猛烈。TikTok執行長周受資下週將在美國國會作證。

美國外來投資審查委員會是權力龐大的國家安全機構，由於擔憂用戶資料可能會轉交中國政府，2020年一致建議字節跳動分拆TikTok。

TikTok與美國外來投資審查委員會已就數據安全要求協商了兩年多。TikTok表示已耗資超過15億美元（約新台幣463億元）落實嚴密的數據安全工作，並駁斥關於從事情蒐活動的指控。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1120315

#TikTok
#美國
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