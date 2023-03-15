罷工潮不熄通膨問題未解 英財相將公布預算計畫

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（中央社倫敦15日綜合外電報導）面對新一波因薪資而起的罷工，英國政府尋求控制公共開支之際，財政大臣今天將公布預算計畫。

法新社報導，教師、初級醫師、公務員、英國廣播公司（BBC）記者、倫敦地鐵司機員發動最新一次大罷工之際，英國財政大臣韓特（Jeremy Hunt）今天稍後將向國會提交稅收和支出計畫。

由於通貨膨脹飆升吃掉薪水價值，公民營部門勞工去年開始的罷工行動幾乎沒有結束跡象。

公布預算計畫之前，韓特提出增加兒童托育資金、鼓勵50歲以上英國人重返職場的提案，預計政府還將確定鼓勵已退出職場者重返工作崗位的計畫。

政府尋求填補110萬個職缺，這部分是英國脫歐後來自歐洲聯盟（EU）工人短缺，以及長期患病人數創紀錄所造成的缺額。

報告補充說，韓特可能允許勞工把更多錢投入私人退休金，並予免稅。

除了對薪資不滿，醫療工作者還抗議因人手短缺造成的加班問題。首相蘇納克（Rishi Sunak）發言人表示，保守黨政府希望與工會合作，達成「公平且合理的」加薪。（譯者：鄭詩韻/核槁：林治平）1120315