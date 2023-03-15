傳紐約Signature Bank被接管前已面臨刑事調查

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（中央社紐約15日綜合外電報導）彭博報導，根據知情人士，美國監管機構上週末突然接管設於紐約、對加密貨幣友好的商業銀行Signature Bank之前，檢方已在調查該銀行與加密貨幣客戶的往來狀況。

知情人士說，華府與曼哈頓（Manhattan）的司法部調查人員正在調查Signature Bank是否採取足夠措施，來查察客戶可能的洗錢行為，例如審核開戶人士，以及監督交易過程有無犯罪跡象。

兩名因調查不公開而要求匿名的人士說，美國證券管理委員會（SEC）也在調查。

這家倒閉銀行剩餘業務的發言人未回覆尋求置評的訊息。接管該銀行的聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corp.）拒絕評論。

司法部、曼哈頓美國檢察官辦公室、SEC的代表拒絕置評，但SEC發言人提及主席詹斯勒（Gary Gensler）12日的聲明，當時詹斯勒說：「如果我們發現違反聯邦證券法的行為，將進行調查並採取執法行動。」SEC只會提起民事案件。

當局12日採取行動支持美國的銀行並關閉Signature Bank。

Signature Bank及其員工未被指控違法，相關調查可能在沒有進一步行動的情況下結束。目前還不清楚涉及Signature Bank的調查是何時展開，以及調查是否影響到紐約州監管機構12日關閉這家銀行的決定。州監管單位曾表示，在該銀行未能提供「可靠且一致的數據」後，他們對銀行管理階層失去信心。

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監管單位已在施壓各銀行和其他受到監管的公司退出數位貨幣圈和其他資產，以阻絕金融體系的潛在風險。

在Signature Bank倒閉前，上週另有加密貨幣友好企業Silvergate Capital Corp的Silvergate Bank、矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）旗下的矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉。這3家銀行目前都受到美國當局詳加調查。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120315