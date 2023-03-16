韓國總統尹錫悅訪日 多位財閥領袖隨行

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（中央社記者楊明珠東京16日專電）韓國總統尹錫悅今天到日本訪問2天，是日韓睽違12年的雙邊領袖訪問行程，韓國多家具代表性的大企業負責人隨行。明天日韓最具代表性的經濟團體將在東京召開商業圓桌會議。

尹錫悅上午偕夫人金建希從韓國首都首爾近郊的機場搭乘專機飛往日本，預計日本時間中午左右抵達東京。他出席在日大韓民國民間團體相關人士所設的午宴後，下午將與日本首相岸田文雄舉行高峰會談。這是尹錫悅去年5月就任總統後首度訪日。

此行預計在東京停留2天，明天出席日韓經濟界龍頭等舉行的懇談會，並出席在東京一所大學舉行的演講會。

日本朝日新聞報導，配合尹錫悅訪日，韓國的三星電子、現代汽車、SK集團等集團領袖隨行。日本最大經濟團體「日本經濟團體連合會」（經團連）與韓國經濟團體「全國經濟人聯合會」（全經聯，FKI）明天將在東京舉行商業圓桌會議。韓國的經濟界對於與日本的經濟交流、商業機會的擴大抱持很高的期待。

三星電子董事長李在鎔、SK集團董事長崔泰源、現代汽車集團董事長鄭義宣、樂金集團董事長具光謨將隨同尹錫悅訪日。

明天的商業圓桌會議，包括經團連與全經聯的會長在內共23人出席，尹錫悅預定參加。預料會上將就資助日韓兩國留學生設獎學金、推動青少年交流等達成協議。

日韓經濟團體於去年7月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始歇緩時已重啟交流。經團連會長十倉雅和等幹部訪韓，在首爾與全經聯時隔3年舉行財經領袖懇談會，針對日韓企業在日韓兩國以外的市場進行合作、少子高齡化等共同課題的因應交換意見，並表示期盼日韓兩國政府早日實現領袖會談。

上一次日韓雙邊領袖互訪是2011年10月，時任日本首相野田佳彥訪韓，同年12月時任韓國總統李明博訪日。李明博在2012年8月訪問竹島（韓國稱獨島），引發日方強烈反彈，雙邊關係急速降至冰點，之後再未進行雙邊領袖互訪。

最近一位訪日的韓國總統則是前總統文在寅，但當時是為了出席2019年6月在大阪舉行的20國集團（G20）領袖峰會，並非韓日雙邊外交行程。（編輯：馮昭）1120316