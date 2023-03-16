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希臘列車對撞釀57死 工會24小時罷工抗議

2023/3/16 18:18（3/16 18:50 更新）
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（中央社雅典16日綜合外電報導）希臘多個工會今天展開24小時罷工，並計劃在國內各大城市舉行示威活動，以對2月28日兩列火車對撞造成57人喪命的事故表達憤怒。

希臘主要公私部門的工會發起罷工，將打亂國內交通和行政機關的運作。

機場單位指出，隨著航空管制員加入罷工，今天有不少航班取消。渡輪服務也將暫停。

致命的列車對撞事故發生於2月28日深夜，當時一列客運列車在希臘中部迎面撞上一列貨運列車，兩列火車都被錯誤指示進入同一軌道。

其中不少罹難者是學生，當時他們準備在結束週末假期後返回希臘北部大學城第撒隆尼基（Thessaloniki）。

這場悲劇暴露了希臘鐵路系統數十年來的安全缺陷，並於全國大選之前給保守派政府帶來龐大壓力。

事發車站的站長和其他3名鐵路官員遭到起訴，但公眾的憤怒集中在相關當局長期對鐵路系統的管理不善。

上週約有6萬5000人在全國各地參加示威活動，其中首都雅典有大約4萬人。

列車對撞事故發生後，希臘交通部長卡拉曼里斯（Kostas Karamanlis）宣布請辭，總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）也多次致歉並誓言調查透明化，以試圖平息大眾的憤怒。

代理交通部長杰拉佩特里蒂斯（Giorgos Gerapetritis）本週表示，鐵路交通將從3月22日起逐步恢復運作。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1120316

#希臘
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#杰拉佩特里蒂斯
卡拉曼里斯
希臘火車相撞事故增至38死 疑人為疏失交通部長請辭
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