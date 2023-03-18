川普自曝21日將因封口費案被捕 號召支持者抗議

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（中央社紐約18日綜合外電報導）美國前總統川普今天在自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）發文說，他預計自己將在21日因支付豔星封口費案遭到「逮捕」，號召支持者展開抗議。

路透社報導，曼哈頓地區檢察官辦公室發言人並未立即回應置評要求。

川普發文說，根據曼哈頓地區檢察官辦公室「非法洩密」的消息，他將被逮捕。川普並未提供證據，也沒有細說他會被控何種罪名。

川普今天上午發文說：「領先的共和黨候選人、美國前總統將於下週二（21日）遭到逮捕。抗議，把我們的國家奪回來！」

曼哈頓檢方的這宗調查已持續近5年，主要在一筆付給色情女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）的13萬美元（約合新台幣405萬元）封口費，這筆錢由川普的前御用律師柯恩（Michael Cohen）支付，後由川普向白宮報銷；柯恩預料也要向大陪審團作證，但尚未出庭。

丹尼爾斯說她與川普有過性關係，並在2016年總統大選前收到了13萬美元，以換取不討論她與川普的關係。川普否認發生過這種情況，並在2018年告訴記者，他對付給丹尼爾斯的錢一無所知。

曼哈頓地區檢察官布萊格（Alvin Bragg）的辦公室今年稍早開始向大陪審團提交相關證據。

法新社指出，如果曼哈頓地區檢察官決定起訴川普，他將成為第一位被以刑事罪名起訴的美國前總統。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1120318