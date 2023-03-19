埃及主辦以巴會談 盼平息約旦河西岸衝突

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（中央社開羅19日綜合外電報導）埃及今天在度假城市夏姆錫克接待以色列和巴勒斯坦官員，希望在美國和約旦的支持下，在神聖的穆斯林齋戒月到來之前努力平息約旦河西岸激增的以巴暴力衝突。

路透社報導，這次的5方會議是在2月26日由美國斡旋在約旦舉行的高峰會之後登場。約旦峰會是多年來首度舉行的這一類會議，這次峰會獲得以色列和巴勒斯坦承諾緩和局勢，但這受到雙方派系的挑戰，仍未能停止當地的暴力衝突。

埃及外交部在聲明中說，夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）會議「目的是支持巴勒斯坦和以色列雙方進行對話，以致力停止單方面行動和升高情勢，並打破現有的暴力循環以期讓局勢平靜」。

聲明中說，這次會議可能「促進創造適合恢復和平進程的氣氛」。

巴勒斯坦人的目標是在約旦河西岸和加薩走廊（Gaza Strip）建立一個以東耶路撒冷為首都的獨立國家，這些都是以色列在1967年戰爭中占領的領土。

但和平談判從2014年以來一直停滯不前，巴勒斯坦人說，猶太人屯墾區擴張破壞了建立一個能獨立生存國家的機會。

穆斯林齋戒月從3月底開始。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120319