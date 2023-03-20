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駐阿富汗期間涉殺一男犯戰爭罪 澳洲前士兵被捕

2023/3/20 14:16
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（中央社雪梨20日綜合外電報導）澳洲一名退役士兵過去派駐阿富汗時涉嫌殺害一名阿富汗男子，而於今天遭到逮捕。

2年多前的一起駭人內部調查，曾揭露澳洲特種部隊在阿富汗「非法殺害」39名平民與戰犯。

澳洲聯邦警署（Australian Federal Police）表示，這名41歲的退役士兵預料將以戰爭罪被起訴，若遭定罪，最高可能面臨終身監禁。

警方聲明表示，「據指控，他在隨澳洲國防軍（Australian Defence Force）派駐阿富汗期間，殺害了一名阿富汗男子」。

澳洲廣播公司（ABC）報導，這起指控與2012年發生在阿富汗南部烏魯茲岡省（Uruzgan）的一起男子遭槍擊事件有關。

2020年一項調查揭露澳洲軍隊面臨的各項指控，包括草率處決、殺人競賽，以及酷刑虐待等，並建議警方對19人展開調查。

對於向來看重軍隊的澳洲而言，這些發現是一個重大轉折點。當局曾試圖壓下吹哨者爆料，澳洲警方甚至對報導相關指控的記者展開調查。

2001年發生911事件後，澳洲派遣超過2萬6000名士兵前往阿富汗，與美國並肩對抗塔利班（Taliban）、蓋達組織（Al-Qaeda）與其他伊斯蘭主義組織。

警方表示，目前持續對澳洲軍隊於2005至2016年期間在阿富汗涉嫌犯下的戰爭罪進行調查。因這場調查被捕的退役士兵今天料將於新南威爾斯州的地方法院出庭。（譯者：戴雅真/核稿：劉文瑜）1120320

#阿富汗
#澳洲
#塔利班
911事件
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