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中非礦場襲擊9名公民喪生 中國外交部要求嚴逞兇手

2023/3/20 14:43
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（中央社記者吳柏緯上海20日電）中非共和國一處中資金礦發生襲擊事件，已知造成9名中國人死亡。中國外交部回應稱習近平「高度重視」，要求中非全力救治傷患，做好善後，依法嚴懲兇手，確保中國公民安全。

中非共和國（Central African Republic）班巴里（Bambari）一個由中資企業營運的金礦，於當地時間3月19日遭武裝分子襲擊，造成至少9名中國人死亡，另外2人受傷。

中國外交部官網稍早對此事發布聲明，強調總書記習近平高度重視並作出重要指示，要求全力救治傷患，及時做好善後，依法嚴懲兇手，確保中國公民安全。

聲明指出，外交部第一時間啟動領事保護應急機制，24小時值守，向中非駐華使館提出交涉。中國駐中非使館工作組已火速趕往事發地點，協調各方處置後續事宜。

這份聲明提到，當前非洲等一些國家安全風險升高，中非共和國除首都班基（Bangui）以外，其他地區安全風險等級均為紅色，也就是極高風險。一段時期以來，外交部多次發布安全提醒，呼籲在高風險地區中國公民和企業儘快撤離，維護好自身安全。

中國外交部在聲明中也再次呼籲中國公民密切關注、高度重視外交部安全提醒，不要前往高風險地區，已在高風險地區人員儘快撤離。外交部將繼續會同主管部門和地方人民政府，並指導中國駐外使領館進一步採取有效措施，全力維護在非洲中國公民和企業安全。

另據美聯社報導，目前許多在中非共和國的採礦公司都是中國人經營的，且近年多次面臨安全挑戰。2020年當地居民反對一家中國經營的礦山，衝突中導致2名中國公民死亡；2018年，一名地方官員陪同中國礦工前往工地時發生事故身亡，隨後有3名中國公民被憤怒的當地民眾殺害。（編輯：張淑伶）1120320

#中國外交部
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