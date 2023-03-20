更多編輯台推薦新聞：
法國年改引抗爭及不信任投票 重點一次看
國際

法國年改引抗爭及不信任投票 重點一次看

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本週高溫上看35度 25日變天有雨稍緩解南部水情
首頁 / 國際

埃及總統會俄國代表團 矢言強化雙邊關係

2023/3/20 18:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社開羅19日綜合外電報導）埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）發言人表示，俄羅斯高層代表團今天在開羅與塞西會面，承諾「持續強化雙邊關係」。

法新社報導，儘管西方強權去年呼籲各界孤立全面入侵烏克蘭的俄羅斯，但開羅當局仍與莫斯科維持關係，以緩解埃及經濟與糧食安全面臨的衝擊。

塞西的發言人法米（Ahmed Fahmy）發布聲明表示，俄國代表團由俄國副外長與總統蒲亭的中東特使鮑格達諾夫（Mikhail Bogdanov）領軍，俄國副總理曼特羅夫（Denis Manturov）也隨團到訪。

法米表示，雙方承諾強化各方面的合作，包括俄羅斯國營核子企業（Rosatom）正為埃及建造第一座核電廠。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1月訪問開羅時，曾讚揚埃及「在聯合國大會表決時譴責俄國發動入侵」，展現對烏克蘭的支持。

不過，正如其他仰賴俄羅斯進口的阿拉伯國家，埃及也不願與莫斯科完全鬧僵。在俄烏戰爭爆發前，埃及有85%小麥自俄國與烏克蘭進口。（譯者：戴雅真/核稿：施施）1120320

#俄羅斯
#埃及
#塞西
塞西
埃及通膨危機 政府建議吃雞爪補充蛋白質掀怒火土耳其埃及外交關係融冰 兩國總統傳將會晤
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族