埃及總統會俄國代表團 矢言強化雙邊關係

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社開羅19日綜合外電報導）埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）發言人表示，俄羅斯高層代表團今天在開羅與塞西會面，承諾「持續強化雙邊關係」。

法新社報導，儘管西方強權去年呼籲各界孤立全面入侵烏克蘭的俄羅斯，但開羅當局仍與莫斯科維持關係，以緩解埃及經濟與糧食安全面臨的衝擊。

塞西的發言人法米（Ahmed Fahmy）發布聲明表示，俄國代表團由俄國副外長與總統蒲亭的中東特使鮑格達諾夫（Mikhail Bogdanov）領軍，俄國副總理曼特羅夫（Denis Manturov）也隨團到訪。

法米表示，雙方承諾強化各方面的合作，包括俄羅斯國營核子企業（Rosatom）正為埃及建造第一座核電廠。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1月訪問開羅時，曾讚揚埃及「在聯合國大會表決時譴責俄國發動入侵」，展現對烏克蘭的支持。

不過，正如其他仰賴俄羅斯進口的阿拉伯國家，埃及也不願與莫斯科完全鬧僵。在俄烏戰爭爆發前，埃及有85%小麥自俄國與烏克蘭進口。（譯者：戴雅真/核稿：施施）1120320